La ganadora más joven de Euromillones explica por qué "desearía no haberlo ganado"

La joven escocesa Jane Park se convirtió en la persona más joven en ganar el primer premio de Euromillones cuando acertó los números ganadores en 2013 a la edad de 17 años.

Desde entonces, se ha convertido en una especie de celebridad debido a sus habituales apariciones en prensa, mostrando la cara menos amable de ser millonaria, llegando a arrepentirse de su victoria.

En una de sus últimas intervenciones fue entrevistada en un programa de televisión en Estados Unidos, donde la joven, natural de Edimburgo, dijo: "Ojalá nunca lo hubiera ganado, no se lo desearía a nadie".

"A los 17, ni siquiera eres un adulto en condiciones, sabes a lo que me refiero, yo también era una joven ingenua de 17 años", dijo la joven al entrevistador, Phil McGraw.

Puedes ser anónimo, pero te animan a que lo hagas público

La joven también lamenta haber hecho pública su victoria. En Reino Unido, el organismo de loterías te da la ocasión de hacerlo: "Puedes ser anónimo, pero te animan a que lo hagas público; ellos prefieren eso, especialmente cuando el caso es un poco diferente".

"Entonces, como tenía 17 años, decían 'oh, esto es algo inaudito, deberías decírselo a la gente'", explicó Jane, que añadió: "No me arrepiento del dinero que he gastado. Lo único que lamento es haberlo hecho público".

"Creo que es una especie de cuento de hadas muy oscuro y retorcido y creo que nadie realmente te advierte sobre eso, especialmente las personas más jóvenes. Yo tenía 17 años", concluye Park.