Críticas a una novelista por fingir su muerte durante dos años: "Mi familia hizo lo que pensó que era mejor para mí"

Hace más de dos años que su supuesto fallecimiento causó conmoción entre sus allegados, que compartían con ella profesión y comunidad en Facebook, pero ahora han vuelto a verse inquietados ante su regreso. Por ello, están acusando a la novelista Susan Meachen de fingir su muerte.

En septiembre de 2020, la comunidad de Facebook de escritores independientes The Ward se vistió de luto cuando leyeron que la autora estadounidense había fallecido. La prosista de novela romántica ha autopublicado más de una decena de libros y, según comentó entonces en un post su -supuesta- hija, decidió quitarse la vida debido al acoso que sufría.

Rápidamente, llegaron los mensajes de condolencias, pues no solo la conocían bien, sino que era creadora y administradora del grupo en el que se reunían numerosos escritores. "Cuando se supo que uno de los nuestros se había quitado la vida, ya fue bastante destructivo, estábamos de luto", recordó a la BBC Samantha A. Cole, escritora y compañera de profesión de Meachen. "Empezaron a señalarnos con el dedo y se abrió una enorme brecha en la comunidad que duró meses".

Publicación de la supuesta hija de Susan Meachen semanas después de su muerte. FACEBOOK

Tras lo sucedido, el grupo The Ward hizo aniversarios por su muerte e incluso organizaron actos benéficos como subastas de sus libros. Además, algunas personas aseguraron que comenzaron a comprar sus novelas para poder aportar económicamente a su familia.

Sin embargo, sus fans y amigos del grupo se quedaron completamente sorprendidos y confusos al descubrir recientemente que todo fue un montaje. "He pensado cómo hacer esto un millón de veces y todavía no estoy segura de si es correcto o no", comenzó Susan Meachen en un post. "Supongo que habrá cientos de preguntas y mucha gente abandonará el grupo. Pero mi familia hizo lo que pensó que era mejor para mí y no puedo culparles por ello".

Publicación de Susan Meachen revelando que no falleció. FACEBOOK

"Estuve a punto de quitarme la vida de nuevo y ellos tuvieron que volver a pasar por todo ese infierno. Volver a The Ward no significa mucho, pero ahora estoy en un buen lugar y espero volver a escribir. Que empiece la diversión", concluyó.

"Nunca seré capaz de entender lo que ella pudiera estar pensando, porque la gente no hace esto", dijo, completamente decepcionada, Samantha A. Cole. "Todos sentimos que ahora no podemos apoyarnos porque no saben qué es real y qué no lo es", aseguró la señora Adams, escritora y miembro de la comunidad.

De hecho, desde entonces, la comunidad duda de la veracidad de lo que puedan decir los usuarios en el grupo, pues no saben si la que acaba de escribir es la propia Susan Meachen, si la que anunció su fallecimiento en 2020 era su hija o si todo fue una estrategia para vender libros.

Aun así, parece que sí que sospechan lo que sucedió con ella pues, durante estos más de dos años, su supuesta hija había continuado publicando en Facebook algunos mensajes en los que cometía un error gramatical que siempre tenía Meachen.

"Susan tenía un error ortográfico muy extraño. Siempre que escribía 'supposed to' ("se supone que"), no escribía eso, sino 'post to'", explicó Adams. "Todos hemos llegado a la conclusión de que era ella y no su hija".