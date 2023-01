La divertida reseña de un reloj en Amazon: "Me hacía falta un yerno así y un reloj como este"

Antes de comprar cualquier objeto por Internet, lo más importante es leer las reseñas de otros usuarios. Saber si las medidas son las correctas, si lo que pides es realmente lo que te traen o si merece o no la pena comprarlo en general. Sin embargo, muchos también se han propuesto demostrar su ingenio a la hora de explicar cómo son los productos.

Ese ha sido precisamente el caso de Enrique, un usuario de Amazon que ha hecho de la mayor tienda online su espacio personal para dar rienda suelta a su creatividad. El cliente compró un reloj que le dejó "alucinado". Ahora, más de un año después, un usuario de Twitter la ha descubierto y poco ha tardado en hacerse viral.

"Se lo regalé al novio de mi hija por su cumpleaños. Porque este sí, este me cae bien. No como los otros tres anteriores, a cada cual más vago, chulo, maleducado..." comienza la reseña como si de la trama de una película se tratase. El padre de familia no había tenido mucha suerte con sus anteriores yernos, pero el reloj que compró en Amazon parece que todos sus males se han solucionado "Cómpralo, no te arrepentirás".

Estaba mirando un reloj en Amazon y me he enamorado de esta reseña. pic.twitter.com/5ptuWsCgfo — Roberto Deglané (@RobertDeglane) January 10, 2023

Gracias al maravilloso complemento que le regaló al "chaval" ahora este le ayuda en todo lo que necesita y se ha convertido en todo un ejemplo a seguir. Pero, esa no es la única historia con la que Enrique ha deleitado a los clientes de Amazon. Con una buena imaginación y una buena prosa ha conseguido hacer de la reseña de una sombrilla o una linterna de buceo toda una aventura.

Los usuarios de la red social ahora están "desesperados por conocer a Enrique en persona" como uno de ellos aseguraba en los comentarios del tuit original. Y es que a cada reseña que se encuentra de este autor, más curiosidad hay por conocer su identidad. Lo que sí que parecen saber y estar de acuerdo todos los internautas es que, como uno de ellos comentaba: "Hay películas con peores tramas".