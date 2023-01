Para los amantes del horóscopo, el nuevo año ha traído inesperadas preocupaciones bajo el brazo. Y es que, según ha podido comprobarse estos días en las redes sociales, la aparición de un supuesto nuevo signo, Ofiuco, podría alterar la identidad de todos los signos, algo que, cansada de este tipo de rumores, Esperanza Gracia ha desmentido.

La popular astróloga se ha visto obligada a reaccionar este lunes a las informaciones sobre este nuevo signo para tranquilizar a los seguidores de la astrología. Especialmente, al artista Carlos Marco, que le ha preguntado si, a partir de ahora, dejaría de ser acuario.

Gracia ha asegurado, muy tajante, que los rumores no son ciertos. "Estoy muy harta de Ofiuco, y tú nunca dejarás de ser acuario", ha escrito, incluyendo, después, un nuevo tuit: "¿Es posible que siempre que os dicen que vuestro signo ya no es el que era entráis en pánico y os lo creéis? Me niego a hablar de Ofiuco".

Hola @esperanzagracia podemos confirmar o desmentir esta información??? Me niego a no ser acuario 😭 https://t.co/qXshT9mFbp — Carlos Marco (@CarlosMarco) January 7, 2023

Se lleva hablando de este nuevo signo desde el año 2016, cuando un comunicado de la NASA explicaba que en la antigua Babilonia se hablaba de 13 signos, lo que causó una gran confusión.

El decimotercero signo sería Ofiuco, pero los propios babilonios dividieron el calendario en 12 meses, por lo que tuvieron que olvidar el signo restante.

Es posible que siempre que os dicen que vuestro signo ya no es el que erra entráis en pánico y os lo creéis? Me niego a hablar de #Ofiuco # — Esperanza Gracia (@esperanzagracia) January 7, 2023

Así, en 2020, el organismo de EE UU tuvo que matizar esta información a través de Twitter. "Estudiamos la astronomía, no la astrología. No hemos cambiado el zodiaco, solo hemos hecho cálculos", explicó.