En India, las vacas son consideradas un animal sagrado, por ello no solo no se puede comer su carne, sino que tampoco se las puede herir de ninguna manera. De este modo, los animales pueden pastar a sus anchas por las calles sin problema. Aunque no por ello pueden entrar donde quieran.

Y es que, curiosamente, una vaca entró como si de un cliente habitual se tratase en una tienda de ropa. De esta forma, como si fuese a comprar, el animal se quedó mirando un rato diferentes estantes de ropa.

La vaca fue grabada por uno de los clientes que se encontraban en la tienda. Según ha contado, no ha habido ningún incidente, ni material, ni para el animal o las personas que estaban en el local cuando todo ocurrió.

Como se puede ver en el vídeo, con la misma tranquilidad con la que entró, el animal salió sin problema gracias a los empleados, que la empujaron para que saliera sin causar problemas.