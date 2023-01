Este video es para los que piensan que adiestrar es tan sencillo como sentarte con el unos minutos y que aprenda a hacer esas cosas. Hay que entender aue es un trabajo constante por ambas partes. Zeus no tirne ni 1 año, cada vez puedo estar menos tiempo con el y eso se está viendo reflejado en su comportamiento. A veces me enfado con el, porque realmente muerde y hace daño, pero al final es cuestión de saber entenderlo, de poder ver que quiere compañía y yo no puedo ofrecersela comstantemente.