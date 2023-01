Belén Esteban, María Patiño o Bad Gyal: así se imaginan los 'tuiteros' cómo sería el mundo si los Pokémon fueran reales

Recientemente salía al mercado la última entrega de la franquicia de Pokémon inspirada en España, Pokémon Escarlata y Púrpura, y los fans españoles no han podido estar más contentos con todas las referencias al país. Sin embargo, parece que esto no es suficiente, y desde Twitter se han querido imaginar cómo sería el mundo si realmente existieran los Pokémon.

Un usuario de la red social publicó un tuit en el que ponía "Tuitea como si los Pokémon fueran reales", y a los pocos minutos toda la plataforma se llenó de miles y miles de respuestas, a cada cual más graciosa que la anterior.

Si bien el mensaje estaba en inglés e iba dirigido para el público anglosajón, los tuiteros españoles se han apoderado de este para llenarlo de todo tipo de bromas uniendo la cultura popular y el mundo de fantasía. Así, desde memes de los mejores momentos de los colaboradores de Sálvame, Samantha Hudson o Paquita Salas, todos han querido mostrar su creatividad a la hora de hacer el Pokémon aún más castizo.

La reina indiscutible de las respuestas, como no podía ser de otra manera, ha sido Belén Esteban. Así, la colaboradora pide que le "pagues" a la enfermera Joy o se convierte en un Krabby listo para empezar un combate

mi krabby saliendo de la Pokeballs para derrotar al líder de gimnasio tipo fuego pic.twitter.com/G5IoiyV1XD https://t.co/7t37GAPNAt — 𝕠𝕝𝕢𝕖𝕕 ✿ noctambulista (@ariscrossing) January 4, 2023

mis pokémon llegando al centro pokémon después de la pelea con cynthiapic.twitter.com/U2HY0eEiTk https://t.co/jVP6UaFkOP — Isomaeru (@Timainas_) January 4, 2023

Y no solo Belén, no hay famoso que se libre de ser parte de la broma que cada vez está ganado más y más peso, demostrando que el ingenio y la creatividad de los usuarios de esta red social no tiene límites.

Cuando entras a una cueva sin tu Pokémon con Destello https://t.co/mlArGy7ycW pic.twitter.com/XnQmD0QRzs — Alex 👨🏼‍💻🔬 (@TargaryenAGR) January 4, 2023

Yo: piso la hierba alta



El Jigglypuff salvaje: https://t.co/UaGGmoQ5cu pic.twitter.com/QBclDlDVfO — Los malos rollos de Albert (@albertroxass) January 4, 2023

El tuit se publicó el 27 de noviembre del 2021, sin embargo, es ahora cuando realmente se ha hecho viral. Por el momento cuenta ya con más de 35 mil citados, y el número no deja de crecer. Sin duda este se está convirtiendo en el primer "meme del año".

los villanos tras ganarles un combate con mi bulbasaur nivel 7: https://t.co/tjaJBPdPVt pic.twitter.com/4i06hprqwj — Maya 💋 (@versafica) January 4, 2023