La queja de una chica a su vecino por la música alta acaba con una invitación para ir de cañas: "Espero que mis sesiones de DJ te gustaran"

En Twitter se ha hecho pública la nota a mano que una inquilina, de nombre Raquel, le escribió a su vecino, Hugo, en el que le pide que baje "un poquito" el volumen de la música porque le "molesta".

"Me gustan mucho las canciones que pones. Pero me molesta un poquito que lo hagas a todo volumen. Agradecería que bajases un poquito (na' más)", empezaba la nota que la joven le había dejado a su vecino.

Sin embargo, esto no iba a crear una discordia en el edificio. Todo lo contrario. Raquel se percató de que ella y Hugo compartían varios gustos musicales, así que decidió hacerle una recomendación a modo de posdata.

que mona mi vecina

"He visto que te gusta el rap y Kase-o, así que me gustaría recomendarte dos grupos bastante buenos de rap", expresó Raquel. Las dos bandas de la que hablaba la joven eran Lágrimas de sangre y el dúo Natos y Waor.

Hugo posteó en la red social el escrito de Raquel con la siguiente expresión: "Qué mona mi vecina". Raquel vio el tuit y le respondió: "Hola, soy tu vecina". La conversación que se generó en Twitter se viralizó y acumula casi 125 mil 'me gusta'.

El chico aprovechó para disculparse con Raquel en la misma red social, lo que dio lugar a un hilo en el que se puede apreciar la conversación entre ambos.

"AYYYYY q me daaa algooo JAJAJAJAJAJA oye perdon ehh que no me doy cuenta y subo el volumen q flipas y es normal q te moleste ya no lo subiré asii te lo jurooo espero q mis sesiones de dj de la casa te hayan gustado", fueron las palabras expresadas por Hugo.

Sin ir más lejos, tras leer el tuit de Hugo, Raquel le invitó a unas cañas. "JAJAJAJJA que alegría!!!! Mañana bájate y nos echamos unas 🍻", fue la respuesta de la joven.

JAJAJAJJA que alegría!!!! Mañana bájate y nos echamos unas 🍻

El diálogo que se generó entre ambos vecinos en la red social ha provocado cientos de comentarios en los que, incluso, se alude a una historia de amor entre Hugo y Raquel. "Así me gustarían que empezaran mis historia de amor", "Quien podría negarse... que cielo de niña por favor", "La vecina sí que sabe, recomendando natos y waor", son algunos de los comentarios.