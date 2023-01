Un hombre de 84 años es rescatado por su perro tras perderse una semana en el desierto

El perro no puede ser solo el mejor amigo del hombre, sino que su salvador también. Eso fue lo que le pasó a Gregorio Romero, un hombre de 84 años de Sonora, México, al que su perro le salvó la vida tras perderse en el desierto durante una semana.

Todo comenzó el 27 de diciembre cuando el anciano decidió salir a dar un paseo. Sin embargo, no regresó. Su familia, acostumbrada a que el hombre visitase pueblos cercanos y no volviera en días, no se preocupó en demasía. Aunque, al cabo de 4 jornadas, la sobrina de Gregorio, Ramona, alertó a las autoridades de su desaparición.

De este modo empezaron las batidas de búsqueda del hombre con la ayuda de grupos organizados por los vecinos. Registraron todos los alrededores sin exito ninguno. Ni la guardia nacional mexicana, la policía municipal, protección civil o un perro rastreador adiestrado pudieron hallar el paradero de Don Goyo, como el hombre era conocido.

🟤 El amor perruno de “El Palomo”, salva la vida de su amo, Don Goyo.



Tras una semana desaparecido, “Don Goyo” fue localizado gracias a la intervención de "El Palomo", su mascota, quién logró ubicarlo en un terreno despoblado, a 3 kilómetros de su casa en #Moctezuma, Sonora.1/5 pic.twitter.com/8cCbJXgoau — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 6, 2022

Justo antes de dar por perdido al hombre, utilizando su última opción, recurrir a El Palomo, su fiel mascota. Según contó uno de los miembros del equipo de búsqueda, el perro fue el encargado de guiarles a través de los barrancos hasta Don Goyo. El hombre había sufrido una perdida de memoria y debido a la confusión se perdió por el desierto.

Cuando le encontraron estaba visiblemente debilitado y deshidratado. Por ello le hospitalizaron de urgencia en el centro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Durante los dos días que Don Goyo estuvo recuperándose, El Palomo estuvo esperándole en la puerta.

Don Goyo Romero ya fue dado de alta, se encuentra en su domicilio, en #Moctezuma, rodeado del cariño de su familia y por supuesto del amor incondicional de su mascota “El Palomo”. 1/3 pic.twitter.com/KrIRT6VNSi — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 6, 2022

"El amor incondicional de su mascota permitió que Don Goyo se reencontrara con su familia porque fue El Palomo quien guió a las autoridades hasta donde se encontraba", tuiteó la Fiscalía, junto con un vídeo del dueño y su perro tras su regreso a casa.