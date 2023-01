Críticas a una 'influencer' por quejarse de que le "mandaran" dejar la ropa ordenada en el probador: "Yo no hago tu trabajo"

La influencer Carlota Marban está recibiendo miles de comentarios después de hacerse viral por criticar una supuesta nueva política de las tiendas de ropa donde te piden que "perches la prenda y la pongas en el burro" después de probarla.

"¿Alguien me puede explicar estas nuevas normas de Zara?", comienza quejándose en el vídeo, de que las dependientas la "imponen" que coloque la ropa después de probarlas.

"Me han dado ganas de decirle: '¿Te quieres ir a tomar un café que me quedo yo haciendo tu trabajo?'", ha añadido, muy molesta con "la manera en que lo piden: "Es su trabajo. Me apetece no hacerlo, a ver si no me dejan salir de la tienda o algo".

Unas palabras por la que, supuestamente, quería criticar las nuevas normas de la empresa de Inditex de los probadores, pero en la que ha acabado señalando a las propias dependientas. Por eso, muchos comentarios han pedido "respeto" y "eduación" a la hora de ir a comprar a algún lado.

Carlota, por su parte, se ha defendido asegurando que ella también había trabajado en el Primark y que "no es criada de nadie", ya que "el trabajo de alguien en el probador es doblar la ropa".

De nuevo, ha reiterado que lo que más le molesta son las maneras, porque ella "siempre ha colocado la ropa" después. También ha respondido a los que han señalado que como "cobran poco y trabajan mucho", merecen ayuda.

"No pueden pretender que porque tú tengas mucho que hacer, yo haga parte", ha añadido: "Como si fuera a un bar a tomarme un café y antes de irme pedirían que limpiara la taza".