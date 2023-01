Un hombre viaja desde Estados Unidos a Colombia para conocer el 'amor' de su vida y se lleva una amarga experiencia

En los últimos tiempos, muchas son las parejas que empiezan una relación sin conocerse físicamente. Eduardo Villareal, hombre mexicano, viajó desde Estados Unidos a Colombia para conocer a su novia, con quien llevaba una relación por Internet desde hace tres meses. Sin embargo, no todo fue como él imaginaba. La chica le estafó con seis mil dólares.

El hombre emprendió su camino a Santa Marta, ciudad del norte de Colombia, muy contento para ver por primera vez a su 'amor'. Con seis mil dólares en efectivo y un teléfono alta gama aterrizó en la ciudad, en donde le esperaban su novia y, para sorpresa de él, también una amiga.

"Yo vine a Santa Marta a buscar una relación seria, pero me voy decepcionado", ha explicado Eduardo.

Según ha contando el protagonista a La Vanguardia, todo iba bien. Su novia le recibió con mucha afectividad y cariño. Sin embargo, lo que no fue de su agrado fue percatarse de que todo su dinero y su teléfono móvil habían desaparecido.

"Estaba muy ilusionado con este viaje, pero me llevé una decepción grande al darme cuenta que esta mujer era una estafadora", ha contado.

Tras la estafa, el supuesto 'amor' de Eduardo eliminó todas sus redes sociales e incluso, según cree el protagonista, la chica se marchó de la ciudad. El hombre denunció los hechos ante las autoridades, culpando tanto a la amiga como a su supuesta novia.

"Ha sido una experiencia muy amarga. Esta situación me tiene decepcionado, no sé a dónde acudir, ni a quién ir. Este problema no me ha permitido disfrutar, ni conocer bien la ciudad", ha confesado.

Todos estos hechos, supusieron una amarga experiencia para Eduardo Villareal, quien ha aconsejado: "Antes de emprender un viaje para conocer el amor en redes sociales, fíjese bien con quién habla. Que no le pase lo mismo que a mí porque esto daña la Navidad, el Año Nuevo y todas las vacaciones".