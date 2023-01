Una madre le dice a su hija que se va de fiesta a la rave ilegal de La Peza en Granada y lo graba todo: "Hay un ambiente maravilloso"

Alrededor de un millar de personas llevan desde el pasado 30 de diciembre en una fiesta rave ilegal ubicada en unos terrenos rústicos de La Peza (Granada).

El ayuntamiento de la localidad denunció esta congregación de personas debido a los "ruidos y molestias perceptibles a varios kilómetros de distancia" de los que, en teoría, se habían quejado los vecinos.

Pero parece que no todos han expresado el mismo pensamiento. Y es que han sido muchos los curiosos que se han acercado a este campamento para descubrir cómo es el ambiente y la gente que lo forma.

Una usuaria de TikTok ha compartido la historia de sus padres, que acudieron a la rave y hasta se quedaron con ganas de más. Todo comenzó cuando, a la entrada del pueblo, vieron una hilera de coches y gente andando a oscuras por la carretera.

Tras descubrir el evento, la madre de la joven le escribe un mensaje diciéndole que va a acercarse al terreno. "Están a cuatro kilómetros de donde está la rave porque no les dejan pasar, pobrecitos", asegura la mujer

Una vez dentro, comenta que "hay un ambiente maravilloso" y que los asistentes "no hacen nada, solo bailan". Después de mandarle varios vídeos, donde se puede ver a la mujer bailando mientras lo da todo, le confiesa a su hija que el próximo día irá sin su marido.

Esta historia se ha viralizado en las redes y muchos han sido los que se han declarado fan de esta madre aventurera: "Historia de España", "Si por ella fuera les llevaba sopita", "Me voy con ella".

Sigue la fiesta ilegal en La Peza, Granada.



¿Qué dicen los vecinos de la localidad de esta interminable fiesta? Algunos se han unido y a otros no les molesta su presencia#LaHora4E

📺 https://t.co/2z2JqzxANu pic.twitter.com/pmArYb8HM4 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 4, 2023

Como ella, muchos otros vecinos han tenido buenas palabras para esta fiesta. "Como si se quieren quedar a vivir, no molestan", "Me he quedado con ganas de ir" y "Fuimos y nos invitaron a café", son algunos de los testimonios.

Así pues y con estas declaraciones, lejos quedan las "quejas vecinales" que varios de los medios locales han retransmitido en sus informaciones de esta rave que tiene previsto durar hasta el día de Reyes.