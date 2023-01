Un joven se va de casa rural con cinco amigos y tienen que ser rescatados por un tutorial de su madre: "No saben hacer ni un huevo frito"

Twitter se ha convertido en el escenario de un debate tras el tuit de un usuario en el que exponía la situación de su hermano de 21 años el pasado 31 de diciembre. El chico y cinco amigos decidieron irse de casa rural, sin tener idea de cocinar, y pasaron "más hambre que el perro de un ciego".

"Estoy llorando de la risa. Mi hermano de 21 años se ha ido con 5 colegas (todos tíos) a una casa rural en el monte", así empieza contando @IndigenteSon la historia de su hermano durante la Nochevieja.

El internauta reveló que "ninguno" de los seis saben hacer tan solo un "huevo frito" y, mucho menos, "encender" la vitrocerámica. Los chicos no tenían posibilidad de comprar comida preparada en el lugar en el que se encontraban ya que estaban en medio del monte. "Están pasando más hambre que el perro de un ciego".

Venga ya ¿Con 21 años no se compran una puñetera pizza para el microondas? No es posible 🤣 — Friki Mamá (@MellamanSiL) January 2, 2023

La madre del chico de 21 años, decidió enviarle un "vídeo tutorial" para que pudieran "encender la vitro" y cocer " unos macarrones con tomate de brick", uno de los platos más sencillos.

"Mira no puedo, no estoy mentalmente preparado para ese nivel de inutilidad", zanjó indignado el usuario. La inimaginable situación acumuló diferentes comentarios, algunos de los cuales arremetían contra la madre del internauta, a quien le echaban la culpa de que el chico de 21 años no supiera cocinar.

"Para los que están poniendo a mi madre (que no es la suya) a caer de un burro, basta. Mi madre tiene cero culpa en esta guerra. Así como él tiene cero interés e iniciativa en dejar de ser un inútil. La prueba está en mí, que sé hacer cualquier cosa que haya que hacer en un hogar", defendió tajantemente el tuitero a su madre y añadió que ella siempre ha abogado por enseñarles a "hacer de todo, de 'chico' y de 'chica'".

Y aquí la culpa es nuestra.

De padres y madres.A mi me echan una mano en la cocina tanto mis hijos como mis hijas.

Que ya tenemos muchos inútiles en la vida como para aportar más. — RosendoMarca2 (@rosen2d2) January 2, 2023

El usuario dejó claro que él sabe defenderse ya sea en la cocina como en aquellas relacionadas con el hogar ya que su madre le explico que "así luego si estás con una chica o un chico será por que quieres y no por necesidad".

Si salen burbujas es que hierve — sublibrarian (@biblioprecario) January 2, 2023

Aunque han pasado varios días de aquella inusual situación, el tuit sigue generando controversia en la red y tiene más de 15 mil 'me gusta'. "Venga ya ¿Con 21 años no se compran una puñetera pizza para el microondas? No es posible", "Si salen burbujas es que hierve", o "A veces pienso que debería haber un examen de adultez para estar legalmente emancipado" son algunas de las opiniones.