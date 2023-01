Vestidos para hadas: una artista nipona diseña prendas fantásticas a partir de flores

Con solo 20 años, la artista japonesa Momotsuki ha conseguido cautivar a miles de internautas gracias a su amor por la jardinería y la fantasía. La joven ha unido sus dos grandes pasiones para crear lo que ha bautizado como "Vestidos de hadas".

En sus redes sociales ha creado la marca Fairy Dress para crear diminutos trajes para estos seres mágicos con todo tipo de flores. La muchacha, que lleva cuidando flores desde que tenía seis años, utiliza las plantas para crear ropa llena de detalles. Desde pensamientos, campanillas, rosas o claveles, no hay flor con la que no pueda crear diseños que dejan a sus seguidores con la boca abierta.

"Llevo unos 14 años dedicándome a la jardinería, desde que era niña, y con el tiempo he ido aumentando gradualmente el número de plantas", ha confesado la artista a Bored Panda. "Siempre he admirado el mundo de la fantasía, y cuando empecé a interesarme en la existencia de las hadas, pensé: 'Esto, por alguna razón, me emociona'".

La mayoría de las flores que utiliza son las que ella misma planta y cuida en su jardín. Aunque, cuando no dispone de ellas, coge las que se encuentra caídas en la calle o pide permiso para tomar las de jardines de otras personas.

"También recojo flores que están dañadas y parece que se van a caer en un día, o flores con pétalos que se deshacen y se esparcen cuando las toco. Si no, corto algunos de los pétalos dañados y descoloridos de las flores para que queden bonitas, y a veces recojo flores que se han caído o roto con el viento o la lluvia para hacer los vestidos", ha confesado a través de su página web.

La idea comenzó en abril del 2021. Momotsuki estaba paseando cuando vio una flor y algo en ella le instó a crear la que sería la primera de las muchas prendas que ha creado ya. Desde entonces, publica todos sus diseños en Twitter e Instagram, donde su trabajo no deja de crecer.

"Para mí, los vestidos de hadas empezaron como algo que hacía solo por diversión. Sin embargo, mucha gente me dijo que los vestidos de hadas tenían cualidades curativas, y poco a poco empecé a hacerlos con todo mi corazón", ha contado la artista.