La ganadora más joven de Euromillones llegó a ofrecer 68.000 euros a quien quisiera ser su novio

En 2018, una escocesa de 17 años llamada Jane Park se hizo famosa por ser la más joven ganadora de Euromillones. Ahora, reconvertida a influencer, la (todavía) joven ha contado a sus seguidores sus cuitas en el terreno sentimental.

Tal y como recoge Edinburgh Live, un fan le preguntó por su vida sentimental: "En este momento inexistente, pero no mentiré, he estado trabajando en mí misma. ¡Grandes cosas vendrán de mí en 2023 a partir de enero! Estoy feliz y eso es todo lo que importa", dijo.

Cuando ganó el premio, la vida de Jane dio un giro radical. Parte de su fortuna la gastó en coches, vacaciones, ropa y cirugía plástica. Sin embargo, el dinero no lo ha sido todo para ella, ya que la suerte no le ha sonreído en el ámbito del amor, donde no ha hecho más que acumular relaciones fracasadas.

Hace unos años, llegó a lanzar una página web en la que aquellos que lo desearan podían inscribirse para optar a ser su novio y recibir así una "asignación" anual de 60.000 libras (68.000 euros) para beber vino y asistir a cenas con ella.

Jane se hizo famosa por haber afirmado que su vida empeoró tras ganar Euromillones. "Pensaba que conseguiría que mi vida fuera diez veces mejor, pero se volvió diez veces peor. La mayor parte de los días desearía no tener dinero. Me digo a mí misma: 'Mi vida sería mucho más fácil si no hubiera ganado", dijo.