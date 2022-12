Una joven olvida durante dos años un tampón que se había puesto: "No fue mi momento de mayor orgullo"

La red social TikTok se ha hecho eco de un testimonio en el que una joven llamada Melanie Galeaz, originaria de Massachusetts, confesaba que se había dejado un tampón dentro durante dos años.

En un vídeo para la plataforma social, la joven comentó que cuando era adolescente "accidentalmente" olvidó que se había puesto un tampón. "No fue mi momento de mayor orgullo", confesaba.

La joven relató que cuando era una niña una garrapata le había picado y empezó a padecer la enfermedad de Lyme. Los médicos le realizaron los correspondientes estudios y los resultados de las pruebas fueron algo "confusos". Sin embargo, la medicaron y los síntomas desaparecieron.

Poco después, cuando Melanie estaba en la secundaria, comenzó a sentir dolores en el cuerpo y algunas enfermedades propias del sur de Estados Unidos. La joven acudió nuevamente al médico y le recetaron unos medicamentos que le ayudaban a contrarrestar el dolor.

No obstante, en los años siguientes, los problemas continuaron. Melanie confesó que acudió al ginecólogo y este se quedó boquiabierto tras examinarla. "Tienes un tampón pegado horizontalmente debajo de tu cuello uterino", recordó la joven las palabras que le dijo el médico en ese momento.

El ginecólogo no creía que el tampón estuviera allí por dos años. Sin embargo, los médicos creen que esto podría haber provocado una infección en la joven y era la causa por la que ella padecía esos dolores en el cuerpo.

La grabación se volvió viral y acumula más de 15 millones de visitas. Muchos de los internautas quedaron anonadados con la historia. "Lo que no entiendo es cómo no lo sentiste. ¿Cómo?" o "Me dejé uno durante dos semanas por accidente y olía HORRENDO", eran algunos de los comentarios de la publicación.