La "maravillosa" respuesta a un cliente que la llamaba "rubia" y no por su nombre de pila: "No me arrepiento"

Los trabajos de cara al público implican tener mucha paciencia y, además, poner buena cara. Una usuaria de Twitter ha relatado la experiencia que ha tenido con un cliente que no la llamaba por su nombre y su respuesta se ha viralizado en la red social.

Su historia comienza así: "Me acaban de recordar aquella vez que un cliente habitual insistía en llamarme "rubia" pese a que le había dicho infinitas veces que me llamara por mi nombre y no así".

La usuaria ha continuado diciendo que un día se hartó de sugerirle al cliente que la llamase por su nombre de pila y su respuesta fue tajante. "Hasta que un día me harté y cuando me dijo "rubia", le contesté: 'dime, calvo'".

En el mismo hilo, la chica ha contando que el cliente era un "baboso" y que le hacía "comentarios super inapropiados y asquerosos". "No me arrepiento de nada", ha añadido.

Según ha relatado la joven, le contó todo lo sucedido a su jefa y esta tildó de "maravilloso" la forma en que la chica gestionó la situación. "El señor siguió viniendo regularmente y empezó a llamarme por mi nombre", ha zanjado la usuaria.

Oye , a los preocupaos, a mi jefA se lo conté yo misma y le pareció maravilloso, un besito.

El hilo acumula muchos comentarios en la red: "Ole tu, siempre hay gente impresentable por el mundo, o sea que bien hecho", "Y aunque no lo fuera... si él te llama por tu color de pelo y le has dicho que NO, pues tú le hablas por el color del suyo, claro que sí", son algunas de las expresiones que se pueden leer en internet.