Una pareja pretende recaudar 15 millones de dólares para comprar el tema 'Last Christmas' y conseguir que deje de sonar en Navidad

Puede que esta Navidad sí que sea la "Last Christmas" de uno de los temas navideños más importantes del pop. Y es que una pareja de suecos está intentando recaudar fondos para poder comprar los derechos de la canción y así poder destruirla.

Según han confesado Tomas y Hannah Mazetti, pretenden conseguir 15.000.000 de dólares para eliminar por completo de las listas de música la canción de Wham.

La pareja sueca está intentando recaudar fondos para poder comprar los derechos de la canción navideña Last Christmas de Wham y así poder destruirla. Casi cuatro décadas después de su estreno, los Mazetti están hartos del tema y no pueden escucharla más, aunque han confesado que "no tienen nada en contra del grupo".

Lo que empezó como una broma en la comida de Navidad del año pasado se ha convertido en una realidad. Y es que cuando la pareja le comentó su desagrado por el tema, uno de sus amigos les explicó en broma que, en teoría, podrían comprar los derechos de esta sin problema.

Así dio comienzo la campaña a través de internet, donde las personas con el mismo desprecio por el tema pueden donar para eliminar la canción. Y parece ser que ellos no son los únicos, ya que por el momento han conseguido recaudar más de 62.000 dólares (algo más de 58.000 euros) de 325 personas

"Preguntamos a nuestros amigos y se corrió la voz. Es divertido, porque a la gente le encanta la idea o la odia. Quizá las próximas Navidades sean las últimas", ha asegurado Hannah.

El odio de la mujer nació debido a trabajar en una cafetería donde en esta época se ponía en bucle durante las vacaciones de Navidad: "No odiamos a Wham. Pero odiamos esta canción. Es porque la ponen 5.000 veces al día, pero sentimos que había que hacer algo para apoyar a la gente que sufre como nosotros".

Si consiguen lograr su objetivo, la pareja sueca tiene pensado tirar la grabación maestra de Last Christmas en un vertedero nuclear finlandés "donde reposará durante al menos dos millones de años".