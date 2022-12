Una 'tiktoker' canadiense se hace viral comentando todas las costumbres españolas que "mandarían a los extranjeros a un coma"

Las diferencias culturales es uno de los temas estrellas en TikTok. En los últimos días, se ha hecho viral una tendencia en la que todos aquellos que viven en un país extranjero hablan de cuáles son las costumbres que sorprenden tanto que pueden "mandarte a un coma".

April The Great, una tiktoker candiense que se ha hecho muy viral en el último año por hablar de como es su experiencia en España tras más de cuatro años viviendo aquí, por supuesto, se unió al trend comentando qué sorprendería a un canadiense en España y, viceversa, que haría que los españoles nos quedáramos sin palabras en Canadá.

La primera en la lista es algo que muchos ni siquiera piensan: "Llevar zapatos dentro de casa, especialmente cuando vas a visitar a otra persona". Mientras que aquí sería raro quedarte descalzo, en Canadá es raro seguir con los zapatos.

La siguiente es algo bien sabido por todos: nuestros horarios de comida, tan tarde comparados con el resto de países del norte. "Os juro que veo a gente cenando a las 11 de la noche". Además, se queja del horario de los bancos.

Otra sorpresa para ella al llegar a España fue la facilidad con la que encontraba gente besándose en público por la calle. Y también, parecido, la cercanía a la hora de compartir comida en restaurantes.

No hay duda que la etiqueta en bares es muy diferente, pues incluso la manera "directa" en la que pedimos la cerveza la dejó sin palabras al principio. "Los canadienses dirían: '¿me podrías dar una cerveza, por favor?'".

Ahora, tras conocer en profundidad la cultura española, ha hablado de las tradiciones canadienses con las que necesitaríamos un tiempo antes de acostumbrarnos a vivir allí.

Lo primero que nos "mataría" en Canadá no es sorpresa: el invierno. "Podemos llegar a los -20 grados, fácilmente". Por eso, no hay terrazas durante los meses fríos. Y si las hay, no puedes fumar en ellas: "El tabaco es muy tabú en Canadá".

"Los bares cerrando a las 2:30, sin duda os mandaría a un coma, porque no llegáis al bar hasta esa hora", ha añadido, entre risas. Lo mismo que los precios, incluso para el pan, "que no deja de subir".

Lo último, son los franceses y el país. "No es secreto que los españoles no se llevan muy bien con ellos y Canadá están el peor tipo de franceses: los quebequeses".

Como sea, ella ya está más que acostumbrada a estos cambios y se ha integrado perfectamente. De hecho, este verano también se hizo viral disfrutando del pueblo de su novio con las fiestas típicas y, en los últimos meses, ha conseguido su propio DNI.