Toma Skabeikyte: la artista lituana que sorprende en Instagram con sus ilusiones ópticas

Toma Skabeikyte se ha convertido en una de las maquilladoras más sorprendentes de Instagram. La lituana, de 32 años, asombra constantemente a sus seguidores con las ilusiones ópticas que crea con maquillaje.

Utilizando su propio cuerpo como si de un lienzo se tratase, consigue crear sobre su piel diferentes diseños a cada cual más impactantes. Desde una calavera, una muñeca o incluso simular que le están retorciendo la cabeza, nada se le resiste a la maquilladora.

Skabeikyte, lleva siendo una apasionada del arte desde pequeña. Por ello, acabó estudiando en una escuela de diseño de Vilna, Lituania, y de ahí pasó al mundo del maquillaje. Como ella misma ha explicado a Media Drum World: "El maquillaje es mi pasión y sin duda una de las mejores formas de expresarme y mostrar mi creatividad a los demás".

Y es que, para la joven lituana, el poder compartir su trabajo es una de las cosas que más le gusta. Del mismo modo, tampoco se avergüenza cuando algo no se sale como esperaba. De hecho, si cree que el trabajo no va a quedar como ella lo desea, no acepta el proyecto.

Para ella, las ilusiones ópticas son tan solo un hobby, aunque no niega que le gustaría poder dedicarse de manera completa a ser artista de efectos especiales: "Soy maquilladora y mi trabajo consiste en hacer maquillajes para el día a día, pero me encanta igualmente hacer maquillajes de ilusión".