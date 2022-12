El adorable reencuentro entre un perro y su dueño tras dos años separados

Los reencuentros son bonitos, pero si lo son con nuestras mascotas, muchos nos dejan sin palabras. Este que podemos ver en el vídeo no ha sido para menos.

Una persona se reencuentra con su perro dos años después de tener que estar separados. El vídeo se ha viralizado en Twitter y ha dejado muchos comentarios.

"¡Por culpa de este vídeo he llorado mucho! Estuve 3 meses en el hospital y mi perro no me reconoció, porque mi voz cambió por la intubación, mi olor cambió y estaba en una silla de ruedas... Cuando empecé a caminar sin la silla de ruedas, me acabó reconociendo y se volvió loco", cuenta una usuaria.