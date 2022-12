'Espejo Público' se traslada a la vivienda con más luces de Navidad de España: "Tiene espíritu navideño para exportar"

La llegada de la Navidad supone que los amantes de esta época del año decoren sus viviendas. Sin embargo, tal como ha señalado Espejo Público este jueves, parece ser que a la Navidad de Vigo le ha salido un duro competidor en Carabanchel, Madrid.

El matinal se ha trasladado al distrito madrileño para mostrar cómo ha decidido decorar su casa José Martín que, como ha resaltado Lorena García, "tiene espíritu navideño para exportar". El reportero ha destacado que se trata del domicilio con más luces navideñas de España, un total de 8.000.

"Hemos tardado casi tres fines de semana en montarlo. La idea empezó después de Halloween porque, si no, no da tiempo", ha explicado José que, además, ha apuntado que "los vecinos están encantados": "Les gusta, da vidilla al barrio". Por su parte, desde el plató del matinal de Antena 3, Diego Revuelta ha preguntado a José si hacen algún tipo de encendido oficial.

En Carabanchel hay una casa que deslumbra pic.twitter.com/0dxpcjnDtG — Danii..⚡ (@DeuVeTraiano) December 11, 2022

De la misma manera, el equipo del programa ha mostrado el interior de la vivienda, que, como no podía ser de otra manera, también está completamente decorada. Susanna Griso, además, ha comentado que la iluminación de José se ha convertido en un fenómeno viral en Twitter, donde los usuarios han compartido sus ingeniosas respuestas: "Este vecino va a necesitar la autorización de AENA por peligro de deslumbramiento a los aviones".

De la misma manera, la presentadora ha mostrado su preocupación por el importe de la factura de la luz que José deberá abonar este mes de diciembre. No obstante, el propietario ha destacado que no está preocupado: "Son luces LED, gastan poquito. Tenemos un contador que va en el móvil y nos va diciendo lo que vamos gastando, que es poco. Yo no lo entiendo muy bien porque todo eso lo lleva mi pareja y es él quien hace los cálculos. Pero hay que disfrutar un poco".