La reseña de un bar que se ha viralizado por  la actitud de una de las camareras: "Y a pesar de que le quita el novio, le da dos estrellas"

Las reseñas de Google son un espacio de internet en el que la gente deja sus opiniones acerca de los lugares que han visitado. Estas anotaciones pueden ser positivas o negativas, según la experiencia del consumidor, ayudando así a quienes las leen a hacerse una idea de los sitios a los que van a acudir.

El segundo ejemplo suelen ser las que se viralizan en las redes sociales, ya sea por el mensaje de propia reseña o por la respuesta que los dueños del establecimiento ofrezcan.

Alberto López, un usuario de Twitter, estaba indagando en este espacio, cuando se encontró con una sorprendente reseña en referencia a una camarera que no dudó en compartir para sus seguidores.

Y a pesar de que la camarera le quita el novio le da dos estrellas. Tiene que ser un bar cojonudo. pic.twitter.com/oPuM8cbMIV — Alberto López (@alberto2) December 14, 2022

"La nueva camarera tiene una actitud extremadamente inapropiada con el chico que me estoy viendo y ha llegado a darle su número delante mío", comienza la autora de este comentario.

En su declaración, asegura que la chica "le ha preguntado cosas personales" al joven, entre ellas, si su relación va más allá o no o si la puede acompañar a casa tras el fin de su jornada.

"Nunca jamás había visto una persona trabajando en un bar que se metiera de esta forma en la vida de sus clientes sin ningún tipo de respeto y además en su cara", concluye con el testimonio.

En la captura que comparte de la reseña se ve como, aún así, puntúa el bar con dos estrellas, algo que al autor del tuit le ha parecido gracioso. "Y a pesar de que la camarera le quita el novio le da dos estrellas. Tiene que ser un bar cojonudo", opina.

La reseña, como era de esperar, se ha viralizado por su contenido. El tuit cuenta ya con más de 4.400 'me gusta' y un sinfín de reacciones al respecto.

A mí si me saca de encima a mi marido le pongo 5. — Rosa Villapostín Parodia (@RosaVillapostin) December 15, 2022

Los torreznos van antes que los novios, eso lo sabe todo el mundo de bien. — Alberto López (@alberto2) December 14, 2022

"A mí si me saca de encima a mi marido le pongo cinco estrellas", comenta una usuaria, "La camarera te levanta el novio mientras vas a mear. Pero los torreznos, de fábula", comenta otro, a lo que López le responde: "Los torreznos van antes que los novios, eso lo sabe todo el mundo de bien".

Un tercer usuario, que se ha quedado con las ganas de saber más sobre la historia, ha buscado más reseñas sobre este bar, encontrando otro comentario de la misma usuaria.

Me acabas de romper el corazón, maldita sea. No estoy llorando, es alergia. — Alberto López (@alberto2) December 15, 2022

"Fue la primera vez que fuimos y realmente disfrutamos de la experiencia: mi pareja y yo nos comprometimos esta tarde y nuestro camarero hizo un esfuerzo adicional y nos hizo realmente sentir especiales", dijo la joven, puntuando el bar con cinco estrellas.

"Unos meses antes, la pobre estaba prometiéndose con su pareja en Londres y diciendo que volverían pronto. No volvieron", comenta el curioso, a lo que el autor de tuit inicial le responde en tono de broma: "Me acabas de romper el corazón, maldita sea. No estoy llorando, es alergia".