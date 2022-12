Gana 10 millones de euros en la lotería y ahora busca novia con condiciones: "Que esté lista para formar una familia"

Aunque algunos piensen que el dinero lo puede comprar todo, el amor es una de las cosas que no pueden adquirirse. Por eso, Kürsat Yildirim ha hecho un llamamiento para buscar pareja.

Este alemán de Dortmund ganó un premio de 10 millones de euros en la lotería y ahora busca con quien compartirlo. "Puede ser rubia o morena, no me importa. Solo quiero enamorarme. Busco una mujer a la que le encante viajar y que esté lista para formar una familia conmigo", dice en declaraciones al Bild recogidas por The Sun.

"Necesito una mujer en la que pueda confiar sin importar lo que pase", agregó el millonario, de 41 años de edad. "Puedo cuidarme muy bien. He tomado precauciones. El dinero está en buenas manos", añadió.

Kursat, eso sí, no disimula su fortuna, sobre todo en Instagram, donde no duda en posar con sus coches deportivos. "El 90% está celoso y piensa que no merezco esto, pero no me importa. Créeme, nunca olvidaré de dónde vengo. Soy de clase trabajadora. Nunca me convertiré en una persona arrogante", dice.

Yildirim trabajaba en una fábrica del sector del metal en Dortmund y tras ganar el premio dejó su empleo. Sus primeras compras fueron un reloj de lujo y dos coches: un Ferrari 448 Pista de 376.000 euros y un Porshe Turbo S Cabriolet de 249.000 euros. "Solo los compré para los haters. Para todas las personas envidiosas", dijo.

Eso sí, también ha mostrado su cara más solidaria. "Inmediatamente transferí dinero a mis padres y mis hermanos. Me encantaría ir a África a cavar pozos y dar regalos a los niños allí. He rezado a Dios por la oportunidad de hacer algunas cosas buenas. Eso es lo que voy a hacer ahora", dijo.