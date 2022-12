Una joven dimite por cuarta vez de un trabajo tras un día de contrato: "La vida es demasiado corta"

"Si un trabajo no te enriquece como persona, déjalo", esa es la filosofía de muchos trabajadores que se niegan a aceptar condiciones laborales que no les permiten una buena conciliación con su vida. Sin embargo, en el caso de Hannah, la gran renuncia no ha sido el motivo noble por el que ha decidido renunciar por cuarta vez a su empleo.

Y es que la joven británica ha asegurado a través de su cuenta de Tiktok que la vida es "demasiado corta" para trabajar en algo que no te guste. Esta se trata de su cuarta dimisión tras un solo día de trabajo.

El vídeo, que apenas dura 10 segundos, cuenta ya con más de medio millón de visualizaciones, y como la propia creadora ya había anticipado, ha recibido todo tipo de comentarios. Desde gente que la apoya contado sus propias experiencias hasta los que han escrito que "las excusas no pagan las facturas". El debate está abierto.

Lo que sí que ha querido dejar claro Hannah es que, si bien es cierto que sus últimos contratos no han durado apenas un día, lleva trabajando desde los 14 años, y alguno de estos empleos han durado más de dos años.