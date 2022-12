El divertido y trabajado 'mashup' entre las Spice Girls y las hermanas del baptisterio que nadie esperaba, pero todos aplauden

Da igual cuantos años pasen que Wanabe sigue siendo una de las canciones más pegadizas y reconocidas del mundo. Lo mismo pasa con 'Las hermanas del baptisterio romano' que, años después de salir en televisión, siguen considerándose historia de los memes.

Por eso, alguien ha querido reunir a ambas creando, contra todo pronóstico, un temazo. El vídeo, a pesar de haber sido borrado de la cuenta original de TikTok, ya ha volado por todas las redes sociales y está siendo muy aplaudido.

"Bueno, pues ya ha merecido la pena levantarse hoy", ha escrito un usuario de Twitter que ha salvado a la humanidad guardando y difundiendo esta obra de arte.

Bueno, pues ya ha merecido la pena levantarse hoy. pic.twitter.com/hTP48SWE3E — David Cano (@Dcano) December 2, 2022

La base de Wannabe, un pequeño teclado y un poco de batería es más que suficiente para amenizar las icónicas palabras de la hermana del baptisterio. "¿A quién no le va a gustar un baptisterio romano del siglo primero?", parece que canta con el baile de la banda británica de fondo.

El ritmo, además, queda perfecto con la parte álgida del programa que protagonizaron. "No podemos con los embusteros, no podemos con los injustos que echan mucho embuste y no dicen la verdad. La nieta dice la verdad", relata mientras continúa el tema.

La distorsión de voz ha conseguido un milagro y hay un momento que es difícil saber si está diciendo "¿a quien no le va a gustar?" o "do you wanna be my lover?". Dos preguntas muy diferentes que ahora van a estar unidas en la mente de miles de internautas.