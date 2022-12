'Carcastreet Boys', la parodia de 'Polònia' que bromea sobre la polémica de Pablo Motos con Irene Montero

El enfado de Pablo Motos por la reciente campaña del Ministerio de Igualdad continúa dando que hablar. Así lo demuestra la última parodia que los creadores del programa Polònia, de TV3, han difundido.

Recuperando Tell Me Why, popular canción de los Backstreet Boys, los cuatro cómicos han ideado Di por qué, un tema en el que encarnan al presentador de El hormiguero y a otros rostros conocidos que se han mostrado contrarios al feminismo representado por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Santiago Abascal, Javier Ortega Smith y Bertín Osborne acompañan a Motos en un vídeo que trata, desde el humor, el revuelo que ha generado la campaña del Gobierno entre la ciudadanía y la oposición, que desde hace semanas carga contra la ministra por la ley del 'Solo sí es sí'.

En la canción, los autores entonan frases como "no soy machista ni feminista. No veo etiquetas, solo tus tetas" o "Yo solo veo tu interior, ¿llevas tanga o culotte?", lo que ha generado miles de reacciones en redes sociales como Twitter.

"Sois grandiosos", "qué maravilla" u "os quiero muchísimo" han sido algunos de los mensajes que reúne la parodia. Incluso Gabriel Rufián, portavos de Esquerra Republicana, lo ha comentado.

"Como catalanes y como demócratas tendríamos que sentirnos muy orgullosos de la existencia de un programa de humor y de sátira política de tanta calidad como Polònia", ha escrito en un tuit. Sin embargo, también se leen respuestas como "no he esbozado ni media sonrisa". No siempre llueve a gusto de todos, aunque siempre quedará el humor.