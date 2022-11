Se hace viral la historia de una joven que acabó siendo testigo involuntario de un encuentro sexual por culpa de su perra

La escritora Myriam M. Lejardi ha contado en su cuenta de Twitter cómo sacar a su perra y los curiosos hábitos intestinales del animal acabaron por ponerla en una comprometida situación con dos personas que practicaban sexo dentro de un coche.

"Os voy a explicar la relación que hay entre que mi perra sea especialita para cagar y que acabe de ver a dos personas foll...", decía la joven en la red social.

Lejardi comienza contando que su perra no hace sus necesidades en cualquier sitio, sino que para defecar solo lo hace en su "zona segura", que es "el parking del polideportivo del pueblo", que está alejado. "Y como la quiero y respeto que le dé reparo evacuar con público, allá que la llevo todas las noches", hace ver la protagonista de la historia.

"No es raro que haya algún coche, así que no me he sorprendido cuando mi perra se ha puesto a cagar justo al lado de uno", narraba la escritora, que al poco se dio cuenta de lo que pasaba, al ver "los cristales empañados": había dos personas practicando sexo dentro del coche.

El problema llegó cuando los ocupantes y ocupados decidieron encender la luz del interior, y "al ver la luz me he girado para fijarme". Y ahí llegó el peor momento.

"Ha sido supercómodo porque me han mirado, los he mirado, han apagado la luz y no me he podido mover porque mi perra seguía abonando el suelo de cemento", decía Lejardi sobre la insólita situación.

Os voy a explicar la relación que hay entre que mi perra sea especialita para cagar y que acabe de ver a dos personas follando. — Myriam M. Lejardi dice: «CHUJ» (@Pilkunnussita) November 27, 2022

"He tenido que esperar como una jod... acosadora hasta que acabara", por lo que la escritora se puso de espaldas como último recurso para darle a la pareja "intimidad".

Lo peor es que "seguramente esta peña no haya visto a la perra, así que habrán pensado que estaba ahí para tomar la fresca a su lado mientras copulaban", se lamentaba la joven, que acabó por alejarse en cuanto pudo.

Al cierre de este artículo el hilo de Twitter se había hecho viral y contaba ya con 2.054 retweets y más de 15.800 'me gusta'.