Almudena Ariza ha hecho público lo que le ha ocurrido recientemente, durante un vuelo de Doha a Madrid. La periodista de TVE ha publicado en Twitter una llamativa foto que ha recordado a febrero y marzo del 2020, cuando se inició la pandemia del coronavirus.

Pero nada más lejos de la realidad, según han contado los propios protagonistas de la imagen. A pesar de que en la imagen salen dos hombres vestidos con un equipo de protección oficial sanitario, guantes, mascarilla y una pantalla protectora, lo cierto es que no tiene que ver con el virus que ha tenido en jaque al mundo estos dos últimos años, sino con los que, según la comunicadora "hay en Europa".

"Hoy he hecho un largo vuelo con estos señores del mono. De Doha a Madrid. Durante horas han soportado risitas, miradas y fotos de curiosos. 'Somos chinos y nuestra empresa nos obliga a ir así. Por los virus que hay en Europa', me han dicho. Y me han dado pena, la verdad", escribe la periodista en sus redes, para explicar la foto.

Un tuit que se ha hecho viral, con 6 mil 'me gusta' y reacciones de todo tipo. Incluso hay usuarios que han compartido imágenes similares de estos días en distintos aeropuertos del mundo.