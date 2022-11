El ganador de 10 millones en la lotería que ha duplicado su premio y no quiere saber nada de tener pareja

Karl Crompton es un británico que tenía solo 23 años cuando ganó 10,9 millones de libras (12,6 millones de euros) en 1996, convirtiéndose en uno de los primeros ganadores de la Lotería Nacional de su país.

Ahora, 26 años después, y al contrario que muchos otros ganadores de premios importantes de la lotería, Crompton no solo no ha perdido todo el dinero, sino que desde entonces ha duplicado su fortuna, que se estima en 22 millones de libras (25,6 millones de euros), tal y como recoge el Mirror.

En su día, Karl Crompton se convirtió en uno de los principales solteros de oro de Reino Unido, pero tardó una década en contraer matrimonio con la que fue su novia durante años, Nicole Roach.

No obstante, la pareja se ha separado y ahora este millonario, a punto de cumplir los 50, no quiere saber nada de tener pareja, según dice, para no poner en riesgo "su cordura".

Desde que ganó la lotería, Crompton ha mantenido un perfil relativamente bajo y ha invertido la mayor parte de sus ganancias en propiedades, lo que ha duplicado su fortuna.

El afortunado millonario vive en una casa de estilo gótico de cinco habitaciones, que estaba valorada en 3,6 millones de libras esterlinas hace poco más de diez años.