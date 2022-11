El sorprendente vídeo de una 'tiktoker' que cuenta la trágica historia del asesinato de su marido mientras baila una canción viral

Millones de personas han usado la canción de Meghan Trainor, Made you look, en las últimas semanas para sus vídeos de TikTok. La mayoría recreando una viral coreografía que la gente ha relacionado con la alegría de querer su cuerpo.

Sin embargo, ha habido un uso de este baile que ha dejado sin palabras a cientos de usuarios. Una estadounidense se ha grabado interpretando los pasos mientras escribía la historia de como su marido fue asesinado.

"Hace ocho años un hombre mató a mi marido de un disparo", comienza el texto: "Yo estaba 3 días de posparto". Una dramática situación que para nada pega la música.

"Once meses más tarde fue sentenciado por asesinato", comenta: "Ese día di un discurso y le conté al asesino nuestra historia de amor. También le dije que si alguna empezaba a sentir lástima por sí mismo, que recordase mi cara".

Termina el vídeo asegurando que ese fue "uno de los momentos de los que más orgullosa" está en su vida. Y para colmo, añade: "Lee la historia completa en Instagram", pues esta joven dedica todas sus redes sociales a hablar sobre su duelo de manera alegre y se hace llamar 'La viuda cantante'.

Poco después ha reaccionado a las críticas asegurando que cuando "su vida saltó por los aires" hace ocho años tomó una decisión: "Al año y medio decidí que no iba a dejar que el dolor me hundiera y me convirtiera en una cáscara de la persona que solía ser".

"Sí, estoy bailando, porque ¿por qué no? Soy feliz de nuevo, y estoy orgullosa de lo lejos que he llegado", ha continuado: "¿Cuántas personas que están aquí siendo negativas con respecto a que yo baile porque soy feliz de nuevo, pueden decir que se lo he hecho mirar, verdad?".

Sin embargo, ninguno de los dos vídeos están disponibles porque finalmente ha puesto su cuenta con 24.000 seguidores en privado tras recibir tantos comentarios negativos.