La reseña de una clienta que ni entró al local provoca la reacción del dueño y un debate en las redes: "No es consciente del daño que hace"

En los tiempos que corren, a la hora elegir un restaurante donde entrar a saciar el apetito es cierto que la mayoría se deja llevar por las reseñas puestas en internet. De ahí la importancia de estas para sus dueños. Sin embargo, hay quienes no ven esto como algo esencial y las escriben, como comúnmente se suele decir, al tuntún.

Eso es lo que ha hecho una potencial clienta -que no lo llegó a ser, porque ni entró al local- sobre un restaurante, al que, además, puso la nota más baja que podía poner. "No he estado. No puedo decir nada de ello, solo pasé de pasada", escribió.

Una reseña que hizo reaccionar, de manera muy elegante, al dueño del local: "Querida Antonia, te invitamos a que vengas y puedas redactar una reseña con criterio en lugar de poner una mala puntuación, haciendo daño gratuito, sin ni siquiera haber estado en nuestro establecimiento. Saludos y mucho rock and roll".

Señora Antonia los reyes le van a traer carbón... pic.twitter.com/c5m06mtPJb — Soy Camarero (@soycamarero) November 16, 2022

Ha sido la cuenta especializada @SoyCamarero la que ha recuperado esta nota, poniendo un comentario al respecto: "Señora Antonia, los reyes le van a traer carbón...".

Lo cierto es que, quizá por lo que escribió la comensal, y por su nota final, muchos internautas creen que la mujer solo se trató de una simple confusión que, aunque puede hacer mucho daño, no tenía mala fe. Además, ha abierto un debate sobre el buen uso de este tipo de prácticas.

A mí me parece que a la señora le ha aparecido en el móvil porque habrá pasado por ahí y Google se habrá rayado y le habrá pedido una valoración del sitio, y la pobre se ha hecho un lío, pero también para poner una estrella xd — Pablo Sornosa (@PabloSornosa) November 16, 2022

Como dicen por ahí, quiero pensar que la señora se hizo la picha un lío con el móvil y se creía que tenía que poner una valoración porque se lo pedí a Google. De lo contrario, ya es dar por saco. — Carmen Massanet Arco (@carmenmassanet) November 17, 2022

Lo de las reseñas me parece una salvajada. Así, sin más, sin presentar tiquet de consumición o ni tan siquiera haber estado ahí. Habría que exigir más datos a la hora de 'reseñar', ya sea para bien o para mal. No me parece justo y se puede causar más daño del que parece. — Palmer (@GraneroSchepers) November 16, 2022

Se deberían de bloquear TODAS las reseñas de Google, hasta que está plataforma no implemente un sistema de verificación con un número de código de que se ha consumido o comprado en el local que se vota. — JuanPedro Potenciano (@jppotenciano) November 16, 2022

Bueno, yo creo que la gente cuando mira las reseñas para valorar si ir o no a un establecimiento también mira los comentarios, quiero pensar que esa gente no es tan corta como Antonia y sabe filtar. Si no es así agradezco que no se pasen por mi bar. — peio oh (@Oh_Peio) November 17, 2022