Vecinos de un pueblo en Escocia pelean por evitar que le cambien el nombre al pub local por racista: 'La perra negra'

Los vecinos de la localidad escocesa de Linlithgow se han puesto en pie de guerra por lo que para ellos es algo inaceptable: quieren cambiar el nombre del pub del pueblo.

El bar recibe el nombre de 'The Black Bitch', es decir, 'la perra negra'. El nombre procede de una leyenda local que habla de una perra que llevaba comida a su hambriento dueño. Y de hecho, la perra negra aparece en el escudo heráldico de Linlithgow, recoge el Mirror.

Pero la cervecera Greene King, propietaria del pub, cree que el nombre es racista y los que no estén familiarizados con la leyenda local pueden malinterpretarlo. Por eso, quieren renombrarlo como 'The Willow Tree', es decir, 'el sauce'.

No hay nada racista en el nombre 'The Black Bitch'. Describe con precisión a un canino hembra con pelaje negro

El cambio de nombre se aprobó este año, pese a que se presentaron 11.000 firmas contra la decisión (en Linlithgow viven algo menos de 13.000 personas) y se organizaron manifestaciones en la puerta del pub.

"El término 'perra negra' se ha asociado con la ciudad durante más de 700 años, los nativos de Linlithgow se enorgullecen de ser conocidos como las 'perras negras'; es un término de afecto sin connotaciones. El término describe a un canino femenino, correctamente llamado perra que es de color negro, nada ofensivo, sin misoginia involucrada. Greene King ha sacado conclusiones equivocadas y leyó algo en el nombre que no existe", declaró la Sociedad de Amenidades e Historia de West Lothian.

El Consejo Cívico de Linlithgow, por su parte, declaró: "No hay nada racista en el nombre 'The Black Bitch'. Describe con precisión a un canino hembra con pelaje negro. Notamos que Greene King parece no tener planes de cambiar los nombres de sus bares llamados 'The Black Horse' (el caballo negro) o 'The Black Bull' (el toro negro).