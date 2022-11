Las surrealistas frases de una 'tiktoker' que imita a las madres de niños a la salida de la escuela: "Ser profe de infantil no está pagado"

La actriz Nuria Casas conoce muy bien las luces y sombras de la maternidad y, por ello, no duda en abordarlas con humor en sus redes sociales, donde reúne miles de seguidores. Sus contenidos son cada día más exitosos, y un ejemplo de ello es uno de sus últimos vídeos, titulado Madres recogiendo a los niños en la escuela infantil.

El vídeo, que supera el millón de reproducciones en TikTok, ha sido compartido por algunos usuarios en Twitter, donde también se ha vuelto viral. Y es que en él casas ironiza con los comentarios y preocupaciones que tantas madres presentan a la hora de recoger a sus hijos de la escuela.

La usuaria, conocida en Internet como @nuriacasasc, viaja del presente al pasado ironizando con la actitud de las madres en ambos contextos.

Así, entre las progenitoras de hoy en día, resalta frases como "¿ha dormido las tres horas y media que le tocan de siesta?", "¿le has dado toda la leche que te he dado de mi pecho?", "¿le has puesto los 800 kilos de crema que le pongo en el culo?", "¿tiene fiebre, mi niño?" o "¿has hecho fotos de todas las cacas?".

En cambio, las madres de hace décadas, según muestra Casas al final del vídeo, se limitaban a decir una única frase: "¿Está vivo, Paco? ¡Vámonos, va!".

El post ha hecho sonreír a cientos de internautas que, más allá de dar al botón de 'me gusta', han comentado que "lo has clavado", "qué razón llevas" o "ser profe infantil no está pagado".