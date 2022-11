Traición alada: la peculiar relación de amistad entre una mujer y una gaviota que arrasa en TikTok

Si el perro es el mejor amigo del hombre, el de Hayley Binnington era una gaviota. O al menos, así fue hasta que el animal la traicionó destrozando no solo su casa sino que su nariz también.

La mujer, de 41 años, conoció a su amiga durante el confinamiento por la COVID. En aquellos meses encerrada en su hogar, la gaviota, a la que llamó Bernie, la visitaba con asiduidad. Desde 2020, Binnington lleva alimentando al animal todo el confinamiento: "Fue durante los años de COVID, y todo el mundo estaba en el interior, así que se convirtió en una especie de nuevo mejor amigo. Es una de las únicas personas que veo realmente. Le veo todos los días y veo a mi madre una vez al mes".

La británica ha mostrado al mundo la amistad que comparte con el ave a través de Tiktok. La relación ha sufrido muchos altibajos, especialmente desde el accidente. El pasado 29 de octubre el animal entró por el balcón de su hogar revolviéndolo todo y atacando a la mujer.

"Decidí darle un abrazo, pero antes de soltarlo, me picoteó", aseguró la mujer conmocionada. "Creo que estaba molesto porque quería alguna de las patatas que estaba cocinando", intentó defender al animal, "me mordió la nariz; lo tiré por la ventana y, de repente, ¡tenía la funda de los dientes descolocada! Me quedé en plan: '¡Oh, no, qué ha pasado!".

Tras el ataque, Binnington ha contado a los medios ingleses que ha vuelto a "pegarse con pegamento extrafuerte" la funda a sus dientes hasta que le den cita con su dentista. "Me ha hecho mucho daño en la nariz. Tengo un corte. Tengo que seguir poniéndome crema y asegurándome de que se limpia bien", contó en su perfil de Tiktok, "me cortó por todo un lado, por debajo y por dentro de la nariz, así como por el centro y por el otro lado. Así que tengo una gran cicatriz en la nariz".

A pesar de la herida y el destrozo, la mujer está dispuesta a perdonar a su mejor amigo: "Creo que me quiere de verdad". El animal ya ha vuelto a visitarla.