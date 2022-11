Gana 30 millones en la lotería y se lo oculta a su familia para que sigan trabajando y no se "vuelvan perezosos"

Jugar a la lotería es algo muy común entre la sociedad, pero ganarla ya es más complicado, puesto que es cosa del azar. Un hombre procedente de Guangxi (China), ha ganado 30 millones de euros, pero, a la hora de ir a recoger el premio, lo ha hecho de una manera muy curiosa.

El señor acudió con un disfraz de un dibujo de color amarillo compuesto únicamente por dos ojos azules, la nariz y una boca sonriente. Lo hizo así puesto que no quería que su mujer y su hijo se enterasen de que había ganado tal cantidad de dinero.

Allí, el hombre confesó que quería mantener su anonimato por temor a que su familia fuera demasiado complaciente con el premio y no trabajen duro en el futuro, según informó South China Morning Post.

Tras ganar el premio, el señor aseguró también que estuvo todo el fin de semana encerrado en la habitación de un hotel por "miedo a salir y perder el boleto".

"Para mí, comprar lotería es un hobby y a mi familia no le importa. Además, no gasto mucho dinero en ello y la lotería me da un rayo de esperanza", concluyó en su declaración.