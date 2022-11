Guerra de vecinas en Murcia por las cacas de los perros: "Sé quién eres, sonríe, te estoy vigilando, puerca"

Los animales llegan a ser muy importantes en la vida de muchas personas. En ocasiones son tratados hasta como humanos. Sin embargo, hay también otra parte de la sociedad que no está para nada de acuerdo con algunas cosas que hacen, principalmente aquellas que afectan al resto de la comunidad.

Precisamente en Alcantarilla, un municipio de Murcia, existe una guerra total entre varias mujeres por los excrementos de un perro. Una vecina se siente ya cansada de tener que esquivar continuamente las cacas de un mismo animal. Por lo tanto, ha decidido que lo mejor es poner remedio cuanto antes.

"En Alcantarilla hay alguien que no recoge las cacas de su perro, una vecina se ha enfadado y ha optado por ponerle mensajes junto a ellas", ha compartido la cuenta Murcia Notificaciones de Twitter con varias pruebas de lo que ocurre.

En las imágenes se puede observar el excremento del perro junto a varios carteles pegados al suelo en los que carga duramente contra su dueña: "Marrana, cómete tus mierdas", "puerca, cerda", "ya te pillaré", "marrana, echa tus mierdas en tu casa" y "sé quién eres, sonríe, te estoy vigilando, puerca".

Las reacciones de la gente en Twitter no se hicieron esperar, tanto por los mensajes como por el propio nombre del municipio donde se ha producido. "Si no quieres vivir rodeada de mierdas no vivas en una Alcantarilla. Cierro al salir", ha escrito un usuario.

