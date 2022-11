Una 'tiktoker' se tatúa la cara de su novio tras descubrir que le es infiel

Hacerse un tatuaje no siempre es una decisión fácil. Existen miles de estilos diferentes, técnicas de entintado o colores, por no hablar de partes del cuerpo donde plasmar el diseño elegido. Las posibilidades son infinitas. Aunque si algo tenía claro Narally Najm es que quería tatuarse a su "daddy".

Sin embargo, esta historia no se queda ahí, y es que la joven decidió plasmar el rostro de su pareja en su mejilla justo después de enterarse de que le había sido infiel con otra mujer. Este, de hecho, no es un evento aislado. No solo por lo rocambolesco de la relación de la joven, sino porque cuenta ya con varios tatuajes dedicados a su amado, desde su nombre a otro tatuaje de su cara, pero en este caso tatuado en el brazo.

Al descubrir la infidelidad, Narally, quien acaba de concebir, no dudó en confesarle a sus seguidores todo lo que estaba sintiendo: "Pensé que éramos la familia perfecta. Acabo de darle un hijo hace una semana, compramos una casa y todo parecía tan real. Solo para descubrir que me ha estado engañando. Incluso cuando estaba de parto".

En su cuenta de Tiktok la joven también ha confesado que el tatuaje no es más que otra prueba de su amor, y que como la propia joven asegura: "Lo ha hecho para alegrar su alma". El video en el que muestra su tatuaje facial ya cuenta con más de doce millones de reproducciones y cientos de miles de comentarios.

La bandeja de comentarios de todos sus vídeos está llena de mensajes de preocupación, aunque lo cierto es que desde el viral vídeo del tatuaje, todo su contenido cuenta con una media de dos millones de visualizaciones. Narally se defiende de los comentarios asegurando que el problema no es ella, sino el resto de internautas que la critican por "tener celos de su relación".

A tal punto llega el nivel de obsesión de la joven por su pareja que ya le ha dedicado, no solo todo su cuerpo tatuado y su cuenta en la red social, sino que ya ha publicado una canción donde le pide que vuelva y se encuentra publicando un documental de 10 capítulos que está subiendo actualmente a YouTube.