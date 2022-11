Si hay una serie televisiva que ha marcado a toda la sociedad española, esa es Aquí no hay quien viva. Hace 16 años que dejó de emitirse y aún así, su recuerdo está más vivo que nunca. Prueba de ello ha sido recientemente el espectáculo que han interpretado las drag queens Tóxica y Jink en un pub de Salamanca.

Ambas interpretaron una de las escenas más míticas de la serie, como es la de la pelea entre Paloma Cuesta, interpretada por Loles León en la serie, e Isabel Ruiz 'la Hierbas', a quien dio vida Isabel Ordaz.

En el vídeo que la propia Tóxica ha subido a su cuenta de Tiktok, se ve a ella y su compañera recreando la escena del tendedero: "Vas de mística y eres mala. Eres un bicho. Y mira, esta falda te la tiro."

No han sido pocas las reacciones de los usuarios de la aplicación ante la actuación. Desde "me encantas" a "esto es arte". No se puede negar el cariño de todos los espectadores siguen teniéndole a la serie, que actualmente puede verse en Netflix.