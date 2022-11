Ethan Keiser, el 'tiktoker' que desafió a todas las brujas a maldecirle, sigue bien tres meses después y ahora le acusan de ser un vampiro

Hace tres meses el conocido tiktoker Ethan Keiser dijo públicamente que las usuarias de TikTok que afirman ser brujas y tener poderes o lanzar hechizos eran unas farsantes y desafió a lo que llamó Witchtok (mezcla de Witch, bruja y TikTok) a que le maldijeran a ver si le pasaba algo.

"Aseguré que todas las brujas en TikTok son fraudes y las desafié a que me embrujaran para probar su magia", decía Ethan el 20 de agosto de 2022 y citaba casos concretos.

"Esta bruja mexicana dijo que tenía más de 10 años de práctica ancestral y ella me lanzó un maleficio. Le envié por correo todo lo que me pidió, incluido un mechón mi cabello, una foto mía y una camisa", decía el joven, que puso todas las facilidades para ser hechizado.

"En su primer vídeo, donde dijo que podía maldecirme, aseguró que los resultados tardarían de tres días a tres semanas en mostrarse...", informaba el influencer.

Ahora, tres meses después, ha subido un nuevo vídeo en el que habla de que ha estado de vacaciones en Miami, disfrutando de la vida y que no le ha pasado absolutamente nada.

El joven muestra además algunos de los vídeos en los que supuestas brujas le amenazan, le lanzan conjuros, queman su nombre en un altar, entonan cánticos contra él... y nada.

"Me estoy sacrificando para mostrarles a todos que esto no tiene sentido, porque no quiero que gasten dinero en esta gente y sean estafados", aseguraba Ethan. "Si tienes miedo de estas cosas, mírame, no hay nada que temer", añadía.

Y es que como dice en el vídeo recopilatorio, él cree en la ciencia que es "cuando se demuestran que las cosas funcionan desde un punto de vista objetivo", algo que no ha hecho la magia.

Pero, lejos de reconocer que no tienen poder en realidad, algunas de las brujas que trataron de maldecir al tiktoker alegan ahora que en realidad es un vampiro y que por eso los hechizos que le lanzan no tienen efecto en él.