La reacción de una abuela al ver que su nieto se ha tatuado su firma: "¿Eso no se quita?"

Los abuelos son una figura fundamental en las familias. Además, ellos suelen tener un amor predilecto por sus nietos, puesto que muchas veces su relación es hasta más especial que con los padres.

Muchos de los detalles que estos les hacen a sus abuelos los publican en las redes sociales. Y los tatuajes son una forma muy común en demostrarles su cariño y afecto.

El último en hacerse viral ha sido el de Jorge Alejo, un joven que se ha tatuado la firma de su abuela en el brazo. El chico ha subido a TikTok la reacción de la señora, que ha sido de lo más entrañable.

"¿Eso no se quita?" es lo primero que le dice, sorprendida al ver su firma en la piel de su nieto. "¿Siempre me vas a llevar en el recuerdo?", añade y le da un beso en la zona donde está hecho el tatuaje.

El vídeo cuenta ya con más de 14 millones de visualizaciones y ha conquistado los corazones de los seguidores de la plataforma. "Gracias a ti voy a hacer lo mismo, me hiciste llorar", asegura un usuario, a lo que otro comenta: "Yo me tatué la flor favorita de mis abuelos y a veces mi abuela me pide verlo tan contenta y eso que no le gustan".

Y, aunque el hacerse tatuajes sea algo que a veces los abuelos rechazan debido a la diferencia generacional, siempre se emocionan al verlos y agradecen que sus nietos les dediquen este gesto.