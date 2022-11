El original cartel de un vecino para exigir un buen mantenimiento del ascensor: "Te pido que, a cambio del viaje, me trates con cariño"

Últimamente los carteles en las urbanizaciones de vecinos se están volviendo virales en las redes sociales por los peculiares mensajes que en ocasiones lanzan. Gracias a la cuenta de Twitter LiosdeVecinos, un comunicado sobre el cuidado de un viejo ascensor está dando la vuelta por la plataforma.

Ese cartel tiene una gran peculiaridad y es que, a través de una emotiva historia, busca crear conciencia en los vecinos de la comunidad para dar un buen mantenimiento al ascensor.

"Bienvenido. Por mi estado, verás que soy mayor. Tengo más de 40 años, y aunque sigo estando fuerte, cada día me cuesta más hacer mi trabajo. Te pido que a cambio del viaje que ahora emprenderemos, tú me trates con mucho cariño", comienza diciendo el cartel.

En el ascensor…🥰🥰🥰🥰 pic.twitter.com/bdv8nrIb60 — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) November 2, 2022

La limpieza es fundamental para el vecino que ha querido crear conciencia en el resto y así lo deja claro: "No me ensucies, sino luego huelo mal y los demás viajeros se quejan. Si me ensucias, límpiame, por favor. Me gusta mucho estar limpio. No me des golpes al cerrar, tus golpes al cerrar me duelen".

Para terminar, insta a asegurarse "de cerrar bien la puerta. Si la dejas abierta, no podré recoger a los demás viajeros que también me necesitan. Muchas gracias por cuidarme, buen viaje".

Esta original forma de llamar la atención ha provocado que varios usuarios de Twitter reaccionen con otros comentarios en los que también tiene lugar el humor. "Pues yo no creo que eso lo haya escrito el ascensor", escribió uno, mientras que otro aseguró que "salvo por el uso de Comic sans, por lo demás me solidarizo con el ascensor".