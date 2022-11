Indignación por una conversación viral de WhatsApp entre un hostelero y una camarera: "¡Qué nivel!"

En las redes sociales ha causado indignación una conversación entre un hostelero y una camarera que estaba optando a un puesto de trabajo en su local.

Según la charla de WhatsApp, desvelada por @SoyCamarero, en el pantallazo se ve cómo el empresario está informando de las condiciones del puesto a la trabajadora. "Nada, según dicen, son casos excepcionales...", señala la cuenta especializada de Twitter, que suele denunciar casos parecidos.

Ella, por su parte, deja claro que tiene vehículo propio, carné de conducir y no tiene problemas para desplazarse. Entonces, el hostelero pasa a enumerar las condiciones: "Mira, el horario sería de cinco a dos o de seis a tres. Los fines de semana una hora más. El sueldo es de 30 euros diarios más cinco euros por copa que te enbiten (cuando quería decir 'inviten')".

"¿Nueve horas, 30 euros? ¿3,30 euros la hora?", pregunta ella, visiblemente extrañada. "Bueno, eso es lo que paga la dueña. Bueno, todos los bares de allí cerca pagan eso", se justifica él, que recibe una respuesta negativa por parte de la aspirante: "Vale, pues gracias, pero no estoy interesada entonces. No voy a trabajar por 3,30 euros la hora", zanja. Unas palabras a lo que el hostelero solo puede responder con un escueto "OK".

Nada, según dicen son casos excepcionales... pic.twitter.com/GQ3F8nYFfy — Soy Camarero (@soycamarero) October 31, 2022

Una charla que ha causado un gran malestar en Twitter, donde la publicación se ha hecho viral, con decenas de respuestas criticando que puedan existir estas condiciones de trabajo e incluso exponiendo otros casos parecidos.

