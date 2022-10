La reacción de una abuela con su nieto al contarle que tiene novio desde hace 5 años tras percatarse de su foto de WhatsApp

Hay un dicho que versa sobre las abuelas y que dice que ellas son lo mejor que tenemos en este mundo. La historia que está triunfando en Twitter en los últimos días da buena cuenta de ello, ya que tiene como protagonista a dos personas, nieto y abuela, que están haciendo la delicia de los usuarios de las redes sociales con una conversación que tuvo lugar en la red social del pajarito.

"Mi abuela preguntándome que quién es el chico que sale conmigo en la foto de WhatsApp", escribe Toni Marco (@Toni_Marco) para presentar, a continuación, la breve pero emotiva charla ente ambos.

En ella, su abuela le pregunta quién es la persona que aparece en la imagen junto a él. El joven no duda en responder de forma directa: "Con mi novio, abuela. Llevamos casi cinco años juntos. No te enfades", le explica.

❤️ pic.twitter.com/yAgwJV1kwx — Toni Marco ۞ (@Toni_Marco) October 27, 2022

"No me extraña ni me enfado, me lo figuraba hace tiempo. Llámame cuando quieras. Besos. Sé feliz", responde ella. "Te quiero"; le dedica él, a lo que ella responde: "Y yo a ti. Me acuerdo de ti".

Una conversación que se ha hecho viral en Twitter con más de 6 mil 'me gusta' hasta la fecha y que ha motivado la reacción de muchos usuarios, todos encandilados con la reacción de la abuela de Toni, que, según él mismo ha explicado después en otra publicación, actualmente se encuentra en una residencia.

Fan de tu abuela y fan de su foto del Betis 👏🏻👏🏻👏🏻 — Rafa Rodrigo 🏳️‍🌈 (@RafaRodrigoZ) October 27, 2022

"No extraña ni enfado me lo figuraba hace tiempo llamame cuando quieras Besos Se FeliZ"

Todos los Tratados y Leyes sobre los derechos LGTBI de la historia de la humanidad, resumidos en una frase.

Ve a visitar a esa super mujer y bésala y abrázala como si no hubiera un mañana. — Aboyayo (@Aboyayo1) October 29, 2022

Sabes la mejor lección de vida? Que cuando no este, te arrepentiras de todo lo que no has hecho por “cuadrar a personas”.

No esperes a nadie y ves a verla — Coquito (@arantxa_Coco20) October 29, 2022