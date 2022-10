"Esto no es un burguer. No puede venir cuando a usted le dé la gana": el enorme enfado de un hostelero con los comensales que llegan tarde

"Aquí hay un horario de comer y tiene usted que venir en ese horario y no venir cuando a usted le dé la gana, porque el personal que aquí hay también quiere descansar". Así de contundente y enfadado se expresa un hostelero con los comensales que llegan tarde. Su reprimenda se ha hecho viral después de que haya sido difundida en TikTok a través de la cuenta @arrocesydesgracias.

Desde la cocina del restaurante, el dueño se queja de quienes llegan queriendo comer pasadas las cuatro de la tarde. "Si usted va a venir a las cuatro y diez se va a ir usted a las cinco y diez. ¿Quién paga en la cocina y al camarero y la camarera esa hora de más que va a estar porque usted quiere llegar tarde. ¿Quién la paga? Yo", afirma.

"Venga tú, cocinero, a guisar. Enciende el gas. Enciende el aire acondicionado, la televisión, el pan, camarera, que quiero un kalimotxo", continúa el hostelero con ironía y agrega que la ley les obliga a tener unos contratos que con el personal que deben "cumplir a rajatabla. "Y tú no eres quien para venir a alterar ese horario", apostilla.

"Esto no es un burger y esto no es la madre que me parió", sentencia el hombre en un vídeo que también ha sido compartido por Twitter, donde en pocas horas ha superado los 4.000 'me gustas'.