Pone la peor valoración a un bar que ni ha pisado y su dueño alucina: "Trabaja mucha gente para que tire nuestro trabajo por tierra"

A la hora de elegir restaurantes, bares o cualquier otro tipo de establecimiento en el que buscamos un servicio que nos ofrezcan, solemos fijarnos en aquellas reseñas de internet que nos puedan guiar para decantarnos por uno u otro.

Muchas son muy útiles, pero otras no tanto. Sobre todo las que ni siquiera pueden ofrecer información del lugar, a pesar de tener una puntuación, en este caso mala. Mala no, peor. Porque un internauta decidió recurrir a una famosa página de reseñas para poner la peor valoración a un bar de Santa María, en Mallorca, a pesar de no haberlo pisado en su vida, algo que hizo reaccionar al dueño. ¡Y de qué manera!

"No he ido, he estado en el bar de al lado", indicó el usuario. Obviamente, el dueño del local, perplejo e indignado, respondió a este internauta. "Pues si no has venido y has estado en el de al lado, ¿por qué nos valora con una estrella? Aquí trabaja mucha gente para que usted tire nuestro trabajo por el suelo. ¿Ha tenido algún problema con nosotros? Si no ha sido ni cliente...".

De verdad, hay que prohibir hacer reseñas hasta pasar un psicotécnico. pic.twitter.com/tNW4RTEBXp — Soy Camarero (@soycamarero) May 15, 2022

Un cruce de mensajes que fue rescatado por la cuenta de Twitter especializada @SoyCamarero bajo el texto: "De verdad, hay que prohibir hacer reseñas hasta pasar un psicotécnico".

El tuit, del pasado mayo pero que se está viralizando en los últimos días, ha tenido mucha repercusión, con respuestas de todo tipo, pero, sobre todo, en forma de apoyo al local. Es, sin duda, un buen ejemplo, como señalan otros usuarios, de las malas prácticas de algunos usuarios por las redes sociales, ya que sirve como denuncia de las mismas.

Directamente prohibía éstas apps, estoy convencido que la mayoría de personas que escriben éstas reseñas, están amargadas de la vida y son los menos indicadxs para hacerlo.

Que circulen. — Zomorro (@Zomorro3) May 15, 2022

Si nos das el link a la reseña, podemos denunciarla entre todos para que sea borrada — Julian Perelli (@jperelli) May 15, 2022

Esta va por el estilo. pic.twitter.com/9dl1M8BdA1 — Capitán Franelas (@Primiromero) May 24, 2022