El humor femenino es imparable tanto en España como fuera de nuestras fronteras, tal y como demostró la humorista He Huang durante uno de sus hilarantes monólogos en el programa Got Talent Australia.

La cómica se metió al público en el bolsillo desde que pronunció la primera frase de su discurso, con un semblante serio, una postura seria y un conjunto sobrio: "Hello everyone, my name is He. It is spelled He, and that's it. Yes it is my name, it is not my pronoun" ("Hola a todos, mi nombre es He. Se deletrea 'he', y eso es todo. Sí, es mi nombre no mi apodo").

El nombre "He" se pronuncia de forma muy similar al vocablo "ho", que en lengua inglesa significa "puta", de ahí el juego de palabras de la mujer y la risa incesante del público.

She DESTROYED this. Who is she? I’m crying 😭 pic.twitter.com/8iCaZyvr81 — chris evans (@notcapnamerica) October 18, 2022

El monólogo continuaba y tras hacer humor con su nombre comenzó a hacer referencias a su atuendo: "Como se puede ver en mi ropa, fui fabricada en China". Palabras que hicieron llorar de risa a público y miembros del jurado.

"Mirad chicos, lo siento mucho por el Covid. Yo no lo creé, estuve aquí todo el tiempo", comentó justo después de hablar de su estilismo, por lo que la actuación fue un no parar de carcajadas.

Tras una consecución de sobre los estigmas y clichés racistas que envuelven a la comunidad asiática, He Huang remató su monólogo haciendo referencia a la tradición china de casarse a edades muy jóvenes: "Mi padre me dijo: ¿Puedes bajar el listón y conseguir un marido? A lo que yo le respondí: No tengo listón, como mi madre".

I am enjoying all the love from my people. Those comments truly show that we indeed are: have a good sense humour, embrace the love for freedom of speech, and uphold the respect for women and the minorities. Truly blessed by my heritage.#Ihopeyoucanunderstandsatireinenglish — He Huang 黄鹤 (@hehuangcomedy) October 17, 2022

Tras viralizarse el vídeo de su monólogo, la artista ha querido enviar un mensaje, a través de su cuenta de Twitter, que supera los 3.800 likes: "Estoy disfrutando de todo el cariño de mi gente. Esos comentarios demuestran realmente cómo somos: tenemos buen sentido del humor, abrazamos el amor por la libertad de expresión y defendemos el respeto por las mujeres y las minorías. Realmente bendecida por mi herencia".