Una mujer escribe una hoja de reclamaciones al autobusero por llegar tarde 10 minutos y su venganza acaba con media hora de parón

Los viajes en transporte público a veces resultan incómodos y más largos de lo normal como consecuencia de otros factores como el tráfico, el conductor e incluso otros viajeros. Ante algunos imprevistos, hay gente que opta por poner hojas de reclamaciones para mostrar su enfado y disconformidad con lo ocurrido.

A través de las redes sociales, una joven ha contado que este martes vivió una situación un tanto surrealista cuando una señora montó en el autobús en el que iba ella y cambió el rumbo de la tarde para todos los que se trasladaban hasta sus casas, puestos de trabajo...

"Por favor, lo que me acaba de pasar…", comenzaba diciendo la joven para contar lo que para ella terminó siendo divertido porque "no tenía nada mejor que hacer".

#parati #foryou ♬ sonido original - luis @luislinge movida en el bus porque ha llegado 10min tarde y una señora que se ha subido ha querido poner una reclamación y el conductor ha dicho que hasta que no la terminase de escribir que no arrancaba 👏🏻 30 minutos divertidisimos #viral

"Se ha subido una señora al bus y como ha llegado 10 minutos tarde le ha pedido una hoja de reclamación al conductor", anunciaba antes de asegurar que además "ha parado el bus media hora" mientras ella estaba "redactando su biblia".

La gente que viajaba en el autobús no podía creer lo que estaba viviendo. Su enfado iba creciendo por momentos puesto, tal y como se observa en el vídeo. "Yo tengo el derecho de reclamar", aseguraba la señora. Sin embargo, varios se enfrentaron a ella: "Pero no tienes a tocar los cojones".

La mujer, a la vez que escribía, se intentaba defender como podía. "¿Es que yo no puedo escribir mi reclamación mientras conduce? Será este señor el que no quiere arrancar", dijo echando las culpas del parón de media hora al conductor.

El vídeo se está viralizando en las redes sociales. En TikTok tiene más de 600.000 reproducciones y 50.000 'me gusta'. Además, ha abierto debate sobre quién es el culpable de esa media hora de retraso, pero también sobre las hojas de reclamaciones.

"La señora estaba en todo su derecho realmente. Lo que no entiendo es por qué no arrancaba el señor para seguir con su ruta mientras ella lo rellena", escribió una usuaria, mientras que otro opinó que "si todos hicieran lo mismo, el autobús no llega nunca".