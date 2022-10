La surrealista motivación en forma de regañina de una mujer a su marido en pleno ironman de Gandía: "¡Pero no llores, gili...!"

La motivación es fundamental para conseguir cualquier objetivo. En el caso de los deportistas, el apoyo se convierte en imprescindible cuando no pasan por el mejor momento. Y algunas formas de hacerlo se vuelven virales por los instantes de tensión que se viven.

El pasado sábado se disputó en Gandía el Ican Triatlón, una dura prueba de ironman en la que uno de sus corredores protagonizó un anecdótico momento junto a su mujer, que se encontraba allí apoyándolo cuando su situación física ya no estaba muy óptima.

El triatleta Juan Antonio estaba a poco tiempo de terminar la prueba cuando sus fuerzas dijeron basta y decidió parar para continuar andando. "No puedo más, no puedo más", aseguró el deportista. Sin embargo, no esperaba que se iba a llevar una regañina de una de las personas más importantes para él.

De repente, su mujer le lanzó un tajante mensaje: "Has bajado, tienes que subir un puntito. Venga va, pero no llores gilipollas, pero si te queda ya nada, aprieta va".

El propio triatleta compartió con sus seguidores de Twitter el vídeo del momento y después confesó que ella es un apoyo incondicional en sus desafíos. "Cuando vas roto muscularmente y tu mujer sabe cómo darte ese empujón. Después de 9 distancias ironman, más de 30 años juntos. Qué bonito es este deporte", aseguró Juan Antonio.