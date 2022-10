Hallan en una playa los extraños restos de un animal marino cubierto de pelo blanco

Un misterioso animal marino del tamaño de un camión, cubierto de pelo largo y blanco, ha aparecido en la costa del noroeste de Estados Unidos, despertando todo tipo de hipótesis entre los vecinos.

Adoni Tegner se topó con la gran criatura, parecida a un calamar, mientras conducía su vehículo todoterreno por una playa cerca de Florence, Oregón, el pasado miércoles.

Cuando vio por primera vez la criatura, Tegner no pudo identificarla y dijo que desprendía un olor fétido, como el de un "mamífero en descomposición". "No se parece en nada a lo que he visto", dijo en declaraciones recogidas por The Sun.

Jim Rice, gerente del programa de varamientos del Centro de Ciencias Marinas Hatfield de la Universidad Estatal de Oregón, explicó por su parte que la criatura parecía ser el cadáver de una ballena.

"Lo que parece pelo son los restos en descomposición de otros tejidos del cuerpo: músculos, nervios, tendones... Estimo que lleva muerta desde hace varios meses", dijo.